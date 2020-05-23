97 قتيلاً جراء تحطّم الطائرة في باكستان

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ارتفع عدد الضحايا جراء تحطم طائرة ايرباص ايه-320 فوق حي سكني في كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان، إلى 97 قتيلا بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات، مشيرة الى وجود ناجيين اثنين.

وقالت وزارة الصحة في إقليم السند، إن جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها مشمولون في هذه الحصيلة الجديدة. وأشارت الى ان عمليات الإنقاذ انتهت صباح السبت.