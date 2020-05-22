living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تيار اوروبا -قطاع الانتشار ينظم لقاء عن الخطة الاقتصادية والوضع المصرفي مع الدكتور حسن مقلد

22
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظم التيار الوطني الحر قطاع الانتشار في اوروبا لقاء مع الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد تخلله بحث وجولة نقاش عن الخطة الاقتصادية للحكومة وقرارات القطاع المصرفي وخارطة الطريق لإنقاذ الوضع الاقتصادي في لبنان.

ونقلت الحلقة مباشرة على صفحات تيار اوروبا. لمشاهدة الحلقة :
https://www.facebook.com/FPMEurope/videos/249903316320329/?vh=e&d=n

ويأتي هذا اللقاء ضمن اجتماعات دورية يقوم بها تيار أوروبا مع النواب والوزراء والصحافيين وأصحاب الاختصاص. ويكمل التيار هذه النشاطات التي تعالج المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنقل تطلعات اللبنانيين في الخارج وتنقل صورة تفصيلية عن الوضع داخل لبنان.


في موضوع الأموال المهربة، اعتبر الدكتور مقلد ان الجهة السياسية الوحيدة التي حملت هم هذه المأساة هي التيار الوطني الحر ورئيسها جبران باسيل. كما ساند قطاع الانتشار في زيارتنا الى الخارج ونحن في طور التفتيش عن هذه الاموال.

وشرح مقلد انه كان للبنان ٣ فرص للنهوض في الاقتصاد. اولا مع حكومة الرئيس الحص سنة ٩٨ ولم يتم الاستفادة منها وعاد فكر الحريرية السياسية على حصان ابيض. ثانيا فرصة مع حكومة ٢٠٠٤ برئاسة عمر كرامي ورغم العمر القصير لها أدت عملاً كبيراً في الاقتصاد مع الوزير الياس سابا وموريس الصحناوي على صعيد الاقتصاد. وثالثا مع الحكومة الحالية.

وأكد مقلد انه منذ سنة ٢٠٠٢، وكنتيجة ل١١ أيلول، تحولت الاموال من الولايات المتحدة الى الخليج والى لبنان بمليارات الدولارات. فتوسع القطاع المصرفي. ولكن لبنان لم يستفد منها للتوسع في الشريان الاقتصادي.وأنه في سنة ٢٠٠٥ وبالرغم من اغتيال الرئيس رفيق الحريري استطاع لبنان ان يستمر ويكمل بفضل الاموال المحولة من قبل. ثم في سنة ٢٠٠٦ وخلال حرب تموز طلبت السعودية سحب وديعتها البالغة قيمتها مليار دولار. فرفضت الولايات المتحدة ذلك

واعتبر مقلد انه في سنة ٢٠١١، عندما بدأت الحرب في سوريا. انهار النموذج الاقتصادي السابق. فلم يكن هناك ايرادات. ومنعت السعودية الاموال من الدخول الى لبنان وتم اعتقال سعد الحريري ...

وذكر مقلد انه من سنة ٢٠١١ الى ٢٠١٥، كان هناك الفراغ الرئاسي. ووصلنا الى الوضع الذي نحن عليه اليوم. فقامت الألاعيب والهندسات والشيطنات المالية.

وشدد الدكتور مقلد ان السياسة الاقتصادية التي اعتمدت كانت لإفلاس البلد. كان لدينا صناعة وتدمرت. فقد نقل الكثير من الصناعيين معاملهم الى بلدان أخرى كمصر.

كما اشار ان الحكومة الحالية لا تتحمل وزر كل هذا الوضع الاقتصادي. ولكنها تبنت الورقة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة السابقة. وهذا يعني انها اختارت المضي في نفس السراط المتبع خلال السنين الماضية.

وشدد ان الاموال التي سيقدمها البنك الدولي لا تكفي للنهضة بالاقتصاد. وهناك حلول أخرى لجلب الاموال الى لبنان. كإعطاء حصص للصين، روسيا، الهند، ماليزيا، ... كما يمكن ان يكون هناك تبادل تجاري في السلع مع سوريا، العراق، .. جلب كبار المستثمرين للكهرباء كEDF, Siemens, ...وفق الخطة الحالية

وردا على سؤال أشار مقلد ان اقتصاد لبنان الحر لا يسمح ابداً بفكرة الhaircut لانه في حالة حدثت ستلغي إمكانية انتاج قطاع مصرفي في لبنان. من هنا إمكانية الhaircut ليست واردة.
أما بالنسبة للمودعين ذوي الحسابات بالدولار. فالودائع سيتم استرجاعها ولكن المدة لذلك متعلقة بالخطة التي ستوضع. ويمكن ان تمتد هذه الفترة من ٦ اشهر الى سنتين او حتى ٥ سنين

للمعلومات عن كيفية المشاركة بهذه الحلقات يرجى
متابعة صفحات الانتشار وتيار اوروبا FPM EUROPE عبر Twitter Facebook Instagram او الاتصال بمنسق التيار في أوروبا الدكتور سيلا فلفلي عبر Whatsapp +33615462707

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout