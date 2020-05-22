للمرة الأولى... ترامب يظهر بالكمامة الطبية

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ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، للمرة الأولى كمامة طبية أثناء زيارته لمصنع فورد للسيارات في ولاية ميشيغان الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" خرج الرئيس الأمريكي من المصنع ممسكا بالكمامة وقال: "لم أرغب في منح الصحافة مثل هذه المتعة والظهور مرتديا الكمامة".

وبحسب الصحيفة كان قد طُلب من ترامب ارتداء قناع أثناء زيارته للمصنع، لكنه إزالها قبل خروجه منه.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن السلطات لن تتخذ تدابير تقييدية صارمة في حال انتشار موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا في الخريف المقبل.

كما أعرب عن ثقته في أن البلاد ستكون قادرة على احتواء تفشي العدوى في المستقبل.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية تسبب إغلاق عام للبلاد في منتصف آذار/ مارس الماضي لاحتواء انتشار "كوفيد-19"، في أسوأ بطالة في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير.

وبحسب آخر إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، هناك ما لا يقل عن 1,573,534 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، فيما بلغت الوفيات ما يقرب من 100 ألف حالة.