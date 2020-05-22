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نصيحة خبير مناعة للأميركيين: الآن يمكنكم الخروج من منازلكم

22
MAY
2020
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نصح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوشي، الأميركيين بالخروج من منازلهم مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
 
وقال فاوشي، وهو واحد من أكبر خبراء المناعة في العالم، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأخبارية، إن "الأميركيين عليهم الخروج من منازلهم. لا تتفاجؤوا إن وجدتموني".
 
وتابع: "اخرجوا وارتدوا الأقنعة. ابقوا على مسافة 6 أقدام (ما يقترب من مترين). اذهبوا للركض أو التنزه أو الصيد طالما تضعون الكمامة وتتجنبون الزحام ولستم في موقع لنقل العدوى".
 
ومن جهة أخرى، قال فاوشي إن تطوير الباحثين للقاحا ضد فيروس كورونا يعد "إنجازا استعصى على زملائهم الذين عملوا لعقود على إنتاج لقاح لفيروس نقص المناعة (المسبب لمرض الإيدز)".
 
وكان الخبير يشير إلى إعلان شركة "موديرنا" للتكنولوجيا الحيوية عن نتائج مبشرة لتجارب أولية على لقاح مضاد للوباء.
 
وجاء في بيان صادر عن مختبرات الشركة، الاثنين، أن اللقاح "بدا وكأنه يثير استجابة مناعية لدى 8 أشخاص تلقوه، بنفس حجم الاستجابة التي يمكن رؤيتها لدى الأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس".
 
وأضاف البيان أن "المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأهم مع عدد كبير من المتطوعين، ستبدأ في يوليو المقبل".
 
ولم تعرف بعد النتائج الكاملة للمرحلة الأولى من تطوير اللقاح، التي تضم 45 مشاركا في الوقت الجاري.
 
وفي حين اعترف فاوشي بأن تطوير اللقاحات لا يزال في مراحله المبكرة، فإنه أبدى سعادته بهذه النتائج، و"لهذا السبب أنا متفائل بحذر بشأن ذلك".
 
وقال فاوشي عن اللقاح المحتمل: "السؤال هو: هل كان آمنا على الفور؟ من الواضح أنه كان كذلك، لكن الأهم من ذلك أنه تسبب في نوع الاستجابة التي يتوقع أنها ستكون حماية ضد الفيروس".
 
وأضاف الخبير: "كانت أخبارا جيدة حقا".
 
ويفترض أن تبدأ قريبا المرحلة الثانية التي تشمل عددا أكبر من الأشخاص، وفق "موديرنا"، فيما يتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة، وهي الأخيرة والأهم للتحقق من فعالية اللقاح، في يوليو.
 
وتعد الولايات المتحدة أكثر بلاد العالم تضررا من وباء كورونا، حيث توفي 94661 شخصا من أصل 1576542 إصابة تم تشخيصها.
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