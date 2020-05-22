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أبناء جمال خاشقجي: عفونا عمّن قتل والدنا

22
MAY
2020
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أعلن أبناء المواطن السعودي جمال خاشقجي، اليوم (الجمعة)، العفو عمّن قتل والدهم.

ونقل صلاح خاشقجي، عبر تغريدة على حسابه في «تويتر»، أنهم كأبناء لجمال خاشقجي في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، يعلنون العفو عمّن قتل والدهم لوجه الله تعالى.


وأضافوا: «كلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل».


وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت في 15 تشرين الثاني 2018، أنها طالبت بإعدام 5 متورطين في مقتل خاشقجي، بعد أن وجّهت الاتهام إلى 11 شخص من بين 21 شخصاً تم التحقيق معهم.


وأشارت النيابة العامة، حينها، إلى أنها أحالت القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم خمسة أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.


وأضافت أنه تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق، وأن مستشاراً سابقاً ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي، وأكدت أن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرَّر قتله في حال فشل بإقناعه.


ولفتت النيابة العامة إلى أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية.

الشرق الأوسط
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