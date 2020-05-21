اليابان تأمل في تسلم رجلين اعتقلا في أمريكا فيما يتصل بهروب غصن

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قالت اليابان يوم الخميس إنها تأمل في أن تتسلم رجلين ألقي القبض عليهما في الولايات المتحدة ومطلوبين لديها في تهم تتعلق بهروب كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق من البلاد.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء للصحفيين ”نجري الاستعدادات بما في ذلك العمل على التعاون لتسليمهما على وجه السرعة“.

وألقت السلطات الأمريكية يوم الأربعاء القبض على جندي سابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي ورجل آخر بتهمة مساعدة غصن على الهروب من اليابان في أواخر ديسمبر كانون الأول بينما كان ينتظر المحاكمة في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.