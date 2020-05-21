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استمرارا لمسلسل الخصام بيلوسي تهزأ بترامب .. طفل "على حذائه براز كلب"

21
MAY
2020
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شبهت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء بطفل ”على حذائه براز كلب“ مع تصاعد الشجار بين الاثنين.
 
ولم يدر حديث مباشر بين بيلوسي والرئيس الجمهوري منذ سبعة أشهر لكنهما تبادلا الانتقادات اللاذعة هذا الأسبوع في وقت يعمل فيه الكونجرس والبيت الأبيض على التصدي لجائحة فيروس كورونا التي تسببت في وفاة أكثر من 91 ألفا في الولايات المتحدة.
 
وسئلت بيلوسي في مؤتمر صحفي عن تعليقات استفزازية أدلى بها ترامب عن جو سكاربورو مقدم البرامج بتلفزيون إم.إس.إن.بي.سي إذ وصفه في إحدى المرات بأنه ”معتوه“ فقالت ”الأمر أشبه بطفل يدخل والطين على سرواله“.
 
وأضافت ”يدخل وعلى حذائه براز كلب وأيضا على أحذية كل من يعملون معه لفترة طويلة قادمة“.
 
وفي تصريحات للصحفيين خلال زيارة لمبنى الكونجرس في وقت سابق من الأسبوع قال ترامب الذي اشتهر بتوجيه الشتائم والإهانات ”بيلوسي امرأة مريضة. عندها مشاكل كثيرة. مشاكل نفسية كثيرة“.
 
وكان الرئيس يرد على تعليقات لبيلوسي يوم الاثنين قالت فيها إنه يجب ألا يتناول دواء هيدروكسيكلوروكين المخصص لعلاج الملاريا كدواء واق من فيروس كورونا بسبب سنه ولأنه ينتمي من حيث الوزن لفئة ”مرضى السمنة“.
Reuters
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