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إسبانيا.. "تمديد إستثنائي" للطوارئ وسط احتجاجات شعبية

21
MAY
2020
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مددت إسبانيا، الأربعاء، لأسبوعين حالة الطوارئ، وذلك مع تصاعد المعارضة داخل البرلمان لحكومة بيدرو سانشيز التي تواجه أيضا احتجاجات شعبية.
ووافق البرلمان الإسباني على تمديد هذا الإجراء الاستثنائي حتى 6 يونيو بأغلبية 177 صوتا، ورفض 162 نائبا، بينما امتنع 11 نائبا عن التصويت.
 
وسمحت حالة الطوارئ، في إسبانيا، بفرض تدابير حجر من بين الأكثر صرامة في العالم منذ 14 مارس لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
 
وترى الحكومة أنه من الضروري أن يتم إنهاء الحجر على مراحل تستمر حتى نهاية يونيو.
 
وأراد بيدرو سانشيز أن يمدد الحجر شهرا، لكنه اضطر إلى خفض المدة لضمان دعم حلفائه في البرلمان.
 
ومنذ الأسبوع الماضي، شهدت شوارع العاصمة مدريد احتجاجات ضد الحكومة شارك فيها المئات، وامتدت إلى مدن أخرى على غرار سرقسطة وإشبيلية وقرطبة.
 
ويطالب المتظاهرون، المدعومون من اليمين واليمين المتشدد، باستقالة الحكومة، واتهموها بالحد من حريتهم، وبسوء إدارة الأزمة الصحية.
 
وظل عدد الوفيات نتيجة مرض كوفيد-19، الأربعاء، تحت عتبة المئة لليوم الرابع على التوالي (95)، بينما بلغ إجمالي الضحايا 27888 وفاة.
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