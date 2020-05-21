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إيطاليا تتحدى كورونا.. بـ"قرار 3 يونيو"

21
MAY
2020
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أعلنت وزيرة النقل الإيطالية، باولا دي ميكلي، الأربعاء، أنه سيكون بإمكان المطارات الإيطالية استئناف عملها اعتبارا من الثالث من يونيو بعد الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.


والسبت الماضي، ذكرت الحكومة الإيطالية أنها ستعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي في هذا التاريخ أيضا وإلغاء الحجر الإلزامي للزوار الأجانب.

وأوضحت دي ميكلي أمام النواب أنّه "سيكون ممكنا الشروع في إعادة فتح المطارات كافة بدءا من 3 يونيو المقبل، حيث سيسمح مجدداً بعمليات النقل المحلية والدولية".

وتخرج إيطاليا تدريجيا من عزل تام استمر لنحو شهرين للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وأغلقت إيطاليا، وهي أول دولة أوروبية تضررت من الوباء، العديد من المطارات، بما في ذلك مطار ليناتي في ميلانو، في 12 مارس.

وظل بإمكان مطارات أخرى مثل فيوميتشينو في روما ومالبينسا في ميلانو والمطارات في بولونيا وباليرمو وتورين العمل ولكن بشكل محدود.

وفي 4 مايو، تم السماح بإعادة فتح مطار "روما شيامبينو" وبيريتولا في فلورنسا بعدما أغلقا في 13 مارس.

قالت شركة الخطوط الجوية الإيطالية "أليطاليا"، المقرر تأميمها، الأربعاء إنها ستزيد رحلاتها بنسبة 36 بالمئة في يونيو مقارنة بشهر مايو.

وقالت الشركة إنها ستستأنف تدريجياً خدماتها بين روما ونيويورك اعتباراً من 2 يونيو وبين ميلانو وجنوب إيطاليا، بالإضافة إلى بعض الرحلات الجوية إلى إسبانيا.

 

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