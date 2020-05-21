زلزال بقوة 6.2 يهز منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط

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هز زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر فجر الخميس وسط البحر الأبيض المتوسط، حسبما أورد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت تقع على مسافة 240 كلم تقريبا جنوب غربي منطقة ميثوني اليونانية، وعلى عمق 10 كلم.

وتشهد المنطقة هزات أرضية في الآونة الأخيرة تثير مخاوف الباحثين.

وكان زلزال بقوة 6.5 ضرب بداية الشهر جزيرة كريت اليونانية.

وأدت هزة أرضية في 7 مايو بقوة 5.1 إلى مقتل وجرح عدة أشخاص في بلدة دماوند في محافظة طهران.

ولاحقا تم تسجيل مئة هزة ارتدادية بعد الزلزال الذي ضرب بلدة دماوند.

وأشارت مؤسسة المسح الجيولوجي الإيراني إلى أن زيادة عدد الهزات الارتدادية يقلل من احتمال حدوث زلزال قوي، لكنها حذرت من أنه لا يمكن توقع حركة الصفائح الأرضية خلال الفترة القادمة.

وهذا الشهر أيضا شعر المواطنون في مصر بهزات أرضية خفيفة وكان مصدرها زلزال في جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، وكان بقوة 6.3 بمقياس ريختر.