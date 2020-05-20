رئيسة تايوان تفاجئ الصين

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قالت رئيسة تايوان الجديدة، تساي إينغ وين، الأربعاء، بعد أن أدت اليمين لفترة ثانية وأخيرة في المنصب إن بلادها ترغب في الحوار مع الصين لكنها لا تستطيع القبول باقتراحها الذي يندرج تحت مسمى "دولة واحدة ونظامان".



وأوضحت في كلمة "أريد أن أكرر هنا كلمات السلام والتكافؤ والديمقراطية والحوار. لن نقبل بأن تستخدم السلطات في بكين مبدأ دولة واحدة ونظامان للنيل من مكانة تايوان وتقويض الوضع الراهن عبر المضيق. نتمسك بشدة بهذه المبدأ".

وتستخدم الصين هذا النظام الذي يفترض أنه يضمن درجة عالية من الحكم الذاتي لإدارة هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الحكم الصيني في 1997.

وعرضت الصين على تايوان، التي تطالب بكين بالسيادة عليها أيضا، هذا النظام لكنه قوبل بالرفض من جميع الأحزاب التايوانية الكبيرة.