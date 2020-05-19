صفر حالة وفاة بفيروس كورونا في اليونان وعدد الاصابات الجديدة وصل الى 4

A + A -

أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل صفر حالة وفاة في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، مما ادى الى استقرار عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 165 شخصا ، وهم 47 سيدة و118رجلا ويعاني 90.4% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 75 عاما.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 4 اصابات بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2840مصابا ، ومنهم 616 شخصا اصيبوا بها في الخارج 1475 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 22 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 9 سيدات ، ومعدل العمر 68 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 95 شخصا من غرف العناية المشددة، واجري حتى تاريخه اكثر من 136001 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.