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سياسي ألماني يصف ترامب بأنه بمثابة "بكتيريا للناتو"

18
MAY
2020
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تحدث رولف موتزينيش، النائب الألماني ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البرلمان، عن تأثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدمر على الناتو، مقارنا إياه بـ"البكتيريا".
 
واتهم السياسي الألماني، الرئيس الأمريكي بأنه يتعامل مع الأوروبيين على أنهم أعداء، وأنهم مبعث ضعف لحلف شمال الأطلسي.
 
ولفت موتزينيش كذلك إلى خطر العقيدة النووية الأمريكية الجديدة، التي تنظر في إمكانية الاستخدام الاستباقي للقوة النووية.
 
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالب النائب الألماني بسحب الأسلحة النووية الأمريكية من ألمانيا، الأمر الذي أثار ضده انتقادات من قبل حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد المسيحي الاشتراكي ووزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، إلا أن موتزينيش أكد أن دعوته غير مرتبطة بالرغبة في إضعاف حلف شمال الأطلسي.
 
ونقلت صحيفة بيلد عن السياسي الألماني قوله مؤخرا: "إذا كانت الأسلحة النووية الأمريكية الموجودة في ألمانيا ودول أخرى هي عنصر الربط الوحيد، فهذا ليس جيدا جدا للحلف الأطلسي".
 
وكان عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، يورغن تريتين، قد عبّر عن رأي مماثل أشار فيه إلى أن الأوروبيين يتوجب عليهم لضمان أمنهم، التخلص من الأسلحة النووية الأمريكية، وأن من الأفضل عدم الاعتماد على ترامب، لأنه هو الذي ألغى معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.
روسيا اليوم
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