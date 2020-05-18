البيت الأبيض: هذا سبب تأخر الولايات المتحدة في مواجهة كورونا

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انتقد مسؤول في البيت الأبيض "بشدة" مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ملقيا عليها باللوم في تأخر الولايات المتحدة بمجال إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد.



وأعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بيتر نافارو لقناة "إن بي سي"، أنه "في مطلع الأزمة، خذلت مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، التي تتمتع باحترام كبير في العالم في هذا المجال، البلاد في إطار إجراء الفحوص".

وأضاف نافارو: "تركت إجراء الفحوص ضمن الإدارة، لكن ليس فقط ذلك، بل أنتجت نوعا سيئا من الفحوص. وأدى هذا إلى تأخرنا".

والفحص الوحيد الذي استخدم في بداية تفشي الوباء، هو فحص طورته مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بناء على تقنية أجازتها منظمة الصحة العالمية وتستخدم في كافة أنحاء العالم.

لكن بسبب مشاكل في نوعية الكاشفات الكيميائية، لم تعط المعدات التي وزعت في البداية أي نتيجة.

ولم تكن المختبرات العامة أو الخاصة في الولايات الأميركية، تملك التصريح في تطوير وتوزيع فحوصها الخاصة، ولم يصرح لها ذلك إلا اعتبارا من 29 فبراير، بعد الإعلان عن أول وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، التي يقارب فيها عدد الوفيات حاليا 90 ألفا.

ومذاك، عززت البلاد قدراتها في مجال الفحص، وخضع أكثر من 12 مليون أميركي لاختبار "كوفيد 19"، ولا يكف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الإشادة بالمسار الذي اتبع في هذا المجال.

لكن ذلك لا يمثل سوى 4 بالمئة من عدد سكان الولايات المتحدة، وهي بذلك تكون في المرتبة التاسعة والثلاثين من حيث معدل إجراء الفحوص، بعد إيطاليا وإسبانيا وروسيا، وفق موقع "وورلد ميتر" للإحصاءات.

ويخشى منتقدو ترامب من ألا تكون قدرات الفحص كافية لمنع ظهور موجة ثانية من الإصابات، في وقت تعمل فيه ولايات عدة على رفع قيود العزل.