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الولايات المتحدة تسجل "تراجعا لافتا" بوفيات كورونا

18
MAY
2020
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز، الأحد، أن الولايات المتحدة سجلت 820 وفاة من جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وجاء إعلان الجامعة، التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها، ليمثل خبر "إيجابيا" بالنظر إلى استمرار تراجع أرقام الوفيات،بعدما كان قد أعلن السبت عن تسجيل 1237 وفاة.

وكانت الولايات المتحدة سجلت الخميس، لليوم الثاني على التوالي، زهاء 1800 وفاة من جراء فيروس كورونا، وقد تواصل تراجع الرقم الإجمالي منذ ذلك الحين.

والولايات المتحدة أكثر بلد في العالم تأثرا بالفيروس الفتاك من حيث عدد الإصابات برقم تعدى مليون ونصف المليون، فيما تلامس الوفيات حاجز الـ90 ألفا.

من جهة، انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما استجابة البيت الأبيض لوباء كوفيد-19، في تصريحات تعد تأنيبا علنيا نادرا من قبله للرئيس الحالي دونالد ترامب.

وصوّت مجلس النواب الأميركي، الجمعة، على خطة مساعدة تاريخية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار لمواجهة آثار الوباء في البلاد، لكن الرئيس ترامب أعلن أن النص الذي طرحه الديموقراطيون "ولد ميتا".

 

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