living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعقيم كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان استعدادا لاقامة القداديس في حضور المصلين

17
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بدأت حاضرة الفاتيكان أمس عملية واسعة لتعقيم كاتدرائية القديس بطرس، تحضيرا لإقامة القداديس، بعد فترة إغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وعقمت مجموعة من العمال يرتدون بدلات واقية ونظارات مذبح الكاتدرائية، حيث رشت الاسطح كافة، ونظفت الأرضية الرخامية بالكامل.
 
ومن المنتظر، أن تفتح أبواب الكاتدرائية للقداديس والمصلين بدءا من الإثنين المقبل، في وجود أجهزة قياس درجات حرارة في كاتدرائيات العاصمة الإيطالية روما.
 
ولم يحدد الفاتيكان بعد موعدا للقداس الذس سوف يترأسه الحبر الأعظم البابا فرنسيس الثالث في الكاتدرائية، بعد رفعه الصلوات خلف جدران مقره ودون حضور المصلين.
 
وجاءت هذه التدابير، بعد موافقة الحكومة الإيطالية، أول من أمس، على خطة لتخفيف الإجراءات تشمل أيضا السماح بالسفر من البلاد واليها، اعتبارا من الثالث من حزيران، أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا.
 
إلا أن كل شيء مرتبط بتقويم المرحلة الثانية، والتي بدأت في الرابع من أيار الحالي، كما صرحت الأمينة العامة للاتحاد الإيطالي العمالي للنقل FIL CGIL ماريا تيريز دي بنيدكتس، ل "الوكالة الوطنية للاعلام"، وقالت: "كل شيء مرتبط بسلوك الناس والنتائج الطبية للمرحلة الثانية أي بعد أسبوع، قد نتقدم نحو الانفتاح التدريجي الكامل، أم نعود إلى الوراء أي لمربع الطوارىء".
وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout