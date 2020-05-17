تعقيم كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان استعدادا لاقامة القداديس في حضور المصلين

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بدأت حاضرة الفاتيكان أمس عملية واسعة لتعقيم كاتدرائية القديس بطرس، تحضيرا لإقامة القداديس، بعد فترة إغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعقمت مجموعة من العمال يرتدون بدلات واقية ونظارات مذبح الكاتدرائية، حيث رشت الاسطح كافة، ونظفت الأرضية الرخامية بالكامل.

ومن المنتظر، أن تفتح أبواب الكاتدرائية للقداديس والمصلين بدءا من الإثنين المقبل، في وجود أجهزة قياس درجات حرارة في كاتدرائيات العاصمة الإيطالية روما.

ولم يحدد الفاتيكان بعد موعدا للقداس الذس سوف يترأسه الحبر الأعظم البابا فرنسيس الثالث في الكاتدرائية، بعد رفعه الصلوات خلف جدران مقره ودون حضور المصلين.

وجاءت هذه التدابير، بعد موافقة الحكومة الإيطالية، أول من أمس، على خطة لتخفيف الإجراءات تشمل أيضا السماح بالسفر من البلاد واليها، اعتبارا من الثالث من حزيران، أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا.

إلا أن كل شيء مرتبط بتقويم المرحلة الثانية، والتي بدأت في الرابع من أيار الحالي، كما صرحت الأمينة العامة للاتحاد الإيطالي العمالي للنقل FIL CGIL ماريا تيريز دي بنيدكتس، ل "الوكالة الوطنية للاعلام"، وقالت: "كل شيء مرتبط بسلوك الناس والنتائج الطبية للمرحلة الثانية أي بعد أسبوع، قد نتقدم نحو الانفتاح التدريجي الكامل، أم نعود إلى الوراء أي لمربع الطوارىء".