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15 ألف وفاة بكورونا في البرازيل.. والرئيس يطارد حلم المناعة

17
MAY
2020
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تجاوزت البرازيل، السبت، عتبة الـ15 ألف وفاة نتيجة جائحة كوفيد-19، كما سجلت إجمالا نحو 230 ألف إصابة، وفقاً للإحصاءات الرسميّة، نما يجعلها في المرتبة الخامسة من حيث عدد الإصابات.
 
وسجلت البرازيل 816 وفاة و14919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ورغم ذلك، جدد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو انتقاده لتدابير الحجر المفروضة في البلاد. 
 
ومع تسجيلها، إجمالا، 15633 وفاة و233142 إصابة مؤكدة، باتت البرازيل الدولة الأكثر تضررًا في أميركا اللاتينية من جراء الفيروس الذي أودى بحياة 310 آلاف شخص في كلّ أنحاء العالم.
 
غير أن عدد الإصابات الفعلي بالبرازيل قد يكون في الواقع أكبر بـ15 مرة بحسب خبراء، وذلك لعدم إجراء عدد كاف من الفحوص".
 
وقال الرئيس بولسونارو على تويتر "البطالة، الجوع والفقر تمثل مستقبل المساندين لطغيان العزل الكامل".
 
 ويدعم الرئيس اليميني "العودة إلى الوضع العادي" لتجنب تضرر الاقتصاد"، وأعاد، السبت، نشر فيديو على تويتر لأربع دقائق يحمل عنوان "كيفية تحقيق حلم المناعة"؟
 
ويظهر فيه شخص مجهول يقدم نفسه كطبيب ويؤكد أن "ما يحدد إن كان الشخص سيعيش أو سيموت عند الإصابة بالفيروس هي مناعته"، مما يعني أن العنصر الاهم "ليس قوة الفيروس بل ضعف الناس"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
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