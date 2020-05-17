living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الريفيرا الجديدة.. السباحة ممكنة وحمامات الشمس "مرفوضة"

17
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعادت السلطات الفرنسية، يوم السبت، فتح مئات الشواطئ في البلاد، وبينها شاطئ الريفيرا الشهير، لكن شريطة الالتزام بعدد من القيود مثل عدم أخذ حمامات الشمس على الرمال.
 
ويعود قرار فتح الشواطئ إلى السلطات المحلية بعد أن أعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لها، ضمن خطتها المتدرجة لإنهاء إغلاق صارم مستمر منذ شهرين بدأ في 17 مارس لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
وحذر وزير الداخلية، كريستوف كاستانيه، بينما كان يزور شاطئا في نورماندي، قائلا "لن نتردد" في إغلاق الشواطئ إذا لم يتم احترام القواعد.
 
ويمكن لمرتادي الشاطئ السباحة ولكن لا يمكنهم الاستلقاء تحت الشمس أو التنزه على الرمال. ويجب الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي وألا تزيد التجمعات على أكثر من 10 أشخاص.
 
وقال أحد المصطافين المحليين "أشعر بضيق بعض الشيء. استطعنا السباحة هذا الصباح والاستمتاع بالبحر الذي لم نره قرابة شهرين.(لكن) لا يمكننا مع ذلك أخذ حمام شمس.. نحن شبه أحرار".
 
بينما أكد كاستانيه: "الفيروس لا يزال موجودا. ينبغي أن نتعلم التعايش معه...نحن جميعا مسؤولون عن محاربة كوفيد-19" في إشارة إلى المرض الناتج عن الإصابة بالفيروس.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout