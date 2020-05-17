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فاز بـ10 ملايين دولار.. وأعلن رغبته الأولى "بعد كورونا"

17
MAY
2020
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حقق عامل أميركي حلما لا شك راود الملايين حول العالم، حين فاز بجائزة يانصيب هائلة بقيمة 10 ملايين دولار.
 
وكشف وايد هارمون، وهو "عامل حدادة" من كينلي بولاية نورث كارولينا الأميركية، النقاب عن خططه لإنفاق المبلغ الهائل، مشيرا إلى خطته الجريئة للسفر، فور استئناف السفر بالبحر بعد رفع القيود المفروضة من جراء فيروس كورونا المستجد.
 
ونال هارمون جائزته في مقر هيئة اليانصيب في رايلي بنورث كارولينا، الجمعة، واختار أن يحصل فورا على 6 ملايين دولار، بدلا من تلقي مبلغ نصف مليون دولار سنويا لمدة 20 عاما.
 
وبدا هارمون واثقا حين قال إنه سيصطحب أولاده وعائلاتهم إلى نزهة عابرة للبحار بمجرد استئناف الرحلات البحرية، علما بأن بعض الشركات الأميركية تخطط لإعادة عمل السفن السياحية في أوائل أغسطس المقبل.
 
وتعرضت سمعة صناعة الرحلات البحرية لضربات شديدة في الأشهر الأخيرة وسط عدد من حالات التفشي الكبيرة بفيروس كورونا.
 
وتجعل المساحات الضيقة السفن السياحية أرضا خصبة للفيروس الجديد، حيث تم تشخيص آلاف الحالات على متن تلك السفن هائلة الحجم في عدد من أنحاء العالم.
 
كما احتجز آلاف الركاب الآخرين داخل الكبائن لأسابيع، حيث رفضت الموانئ دخول سفنهم خوفًا من انتشار الفيروس الفتاك.
 
لكن هارمون ينوي مع كل ذلك إتمام رحلته البحرية مهما كانت المخاطر، كما أكد أنه يريد مواصلة عمله الشاق، ويصر على أنه سيبقى "بشخصيته ذاتها" رغم الأموال الطائلة التي فاز بها.
 
وقد كشف الفائز سعيد الحظ أنه حطم شوايته فور عودته إلى المنزل من فرط السعادة.. مؤكدا بأنه ممتن جدا للجائزة التي وهبتها له السماء.
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