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الكاظمي: الحشد الشعبي هو القوة التي ترهب "داعش"

17
MAY
2020
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان وجود الحشد الشعبي سيشكل شوكة التحدي للارهابيين.


وقال الكاظمي في كلمة القاها خلال زيارته مقر هيئة الحشد الشعبي، مساء أمس السبت، ان الحشد الشعبي هو حشد كل العراقيين، فالحشد لبى نداء المرجعية والولاء، مؤكدا ان هذا اللقاء يشكل لي سعادة واعتزاز لانكم كنتم ومازلتم قرة عين العراق.

 

وأكد رئيس الوزراء العراقي "لن نسمح لاي احد بخلق الفتنة وقوة الدولة من الحشد والقوات الأمنية".

 

وقال: يجب حماية كرامة عائلات الحشد الشعبي، لن نسمح بالاتهامات ضد الحشد الشعبي، مشددا: حماية الحشد الشعبي جزء من مسؤوليتي.

 

وأضاف: سنعمل سوية لاجتثاث داعش من الجذور ولن نسمح له بالعودة ثانيةمستعدون لتلبية مطالب الحشد الشعبي لحماية الشعب.

 

وحذّر الكاظمي، من بعض الأصوات "النشاز" التي تحاول ايجاد فجوة بين الحشد الشعبي والدولة، مؤكداً دعمه للحشد وتخليد تضحياته.

 

وقال الكاظمي، "إننا مقبلون على صولة نهائية لإجتثاث تنظيم داعش الذي يحاول إعادة تنظيم فلوله، وأن مقاتلي الحشد الشعبي في مقدمة الذين ينفذون هذه الصولة الى جانب اخوانهم في الجيش وبقية القوات المسلحة".

 

وأضاف أن "قانون الحشد رقم ٤٠ الصادر في عام ٢٠١٦ هو الإطار القانوني الذي يحميكم وسندافع عنه، وأن قوة الدولة هي عندما تكون منسجمة مع قوانينها ومع شعبها"، مشيرا الى أن "هذا الحشد هو حشد الوطن الذي ستخلد تضحياته وشهداؤه في ذاكرة العراقيين".

 

وحذر الكاظمي من "وجود بعض الأصوات النشاز التي تحاول ايجاد فجوة بين الحشد وبين الدولة"، مؤكداً أن "هذا التشكيك يجب أن يتوقف".

 

وتابع أن "الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجعية الدينية ممثلة بالسيد علي السيستاني وأن الانتقاص من شهدائه من قبل أية جهة كانت أمر مرفوض تماماً"، مؤكداً على "دعمه للحشد في اطاره القانوني والرسمي".

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