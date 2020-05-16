أصيبوا بكورونا رغم بقائهم في المنازل... كيف تتجنب مصيرهم؟

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أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية، أندرو كومو، في مؤتمر صحافي عقده في 6 مايو (أيار)، أن 66% من الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» التي دخلت مستشفيات نيويورك مؤخراً كانت لأشخاص ملتزمين بالبقاء في منازلهم.

وحسب شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، قال كومو إن تلك البيانات «الصادمة» جاءت من مسح شمل أكثر من 100 مستشفى في نيويورك ونحو 1300 مريض جديد.

وتابع: «المفاجأة كانت أن معظم المصابين كانوا ملتزمين بالبقاء في منازلهم»، وأضاف: «كنا نعتقد أنهم كانوا يستخدمون وسائل النقل العام وقد اتخذنا احتياطات خاصة بشأنها، ولكن في الواقع كان هؤلاء من الذين بقوا في منازلهم»، وذكر أن «أغلب الإصابات تعود إلى ما قاموا به لحماية أنفسهم».

وتعليقاً على تصريحات كومو نقلت الشبكة الأميركية عن جوزيف فينيتس، أستاذ الطب بجامعة ييل، قوله: «لا يعني شعورنا بالتعب من البقاء في المنزل أن الفيروس يهتم بما نعانيه، فالفيروسات ليست لها عواطف، وتفعل ما تقوم به فقط».

وعرضت شبكة «سي إن بي سي» عدداً من نصائح خبراء الأمراض المُعدية والأوبئة للوقاية من فيروس «كورونا» خلال فترة البقاء في المنزل منها استخدام الكمامات بعناية، وأوضحت أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اقترحت في شهر أبريل (نيسان) ارتداء الكمامات أو أغطية الوجه المصنوعة من القماش لمنع انتشار الفيروس.

ويقول ستيفن موريس، أستاذ علم الأوبئة في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا: «يجب توخي الحذر الشديد بشأن ارتدائها وكيفية خلعها»، وذكر: «اغسل يديك قبل وضع الكمامة»، وتابع: «يجب أن تغطي أنفك وفمك بشكل مريح، وتصل إلى المنطقة التي تحت ذقنك».

وأضاف: «عندما تزيل الكمامة لا تلمس الجزء الأمامي منها، وأن تغسل يديك بعد ذلك»، وأوضح: «إذا تلوثت الكمامة ولمستها حتى إذا كانت يدك نظيفة فعندما تلمس وجهك يمكن أن تصيب نفسك بالفيروس».

ولفتت الشبكة إلى أن المراكز الأميركية شددت على أهمية تنظيف الكمامات القماش القابلة لإعادة الاستخدام بانتظام، ونصحت بغسيلها بعد ارتدائها أو كلما اتسخت بالماء الساخن وتجفيفها باستخدام حرارة عالية.

وكذلك نصح موريس بالحفاظ على مسافة ستة أقدام عن الآخرين عندما نكون في الخارج، وقال: «هذا ليس رقماً سحرياً، ولكن يُعتقد أنها المسافة اللازمة لمنع الرذاذ من الوصول إليك إذا عطس أو سعل الشخص المصاب».

وأكد كذلك على الحفاظ على نظافة اليدين لأنها مهمة للغاية حيث إنه من السهل لمس الوجه عن طريق الخطأ ونقل الفيروس لذلك قال: «تأكد من نظافة يديك، واغسلها بالصابون والماء أو استخدم معقم».

وأضاف: «اغسل يديك بعد الذهاب إلى الحمام، أو بعد لمس القمامة وقبل وفي أثناء وبعد إعداد الطعام، وكذلك بعد الإمساك بمقابض الأبواب أو فتح العبوات أو الضغط على أزرار المصعد».

وكذلك قال جوزيف فينيتس إن ارتداء القفازات قد يمنح شعور زائف بالأمان، ويجب تجنب لمس الوجه بها.

وكذلك نصح الخبراء بتقليل الذهاب إلى المحال والمتاجر والاعتماد على الشراء إلكترونياً، وعند الذهاب لتلك الأماكن التجارية يُنصح بالبقاء على بُعد ستة أقدام على الأقل من الأشخاص الآخرين وارتداء كمامة ويجب ألا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك خلال بقائك خارج المنزل، وكذلك يجب استخدام معقم اليدين وغسل اليدين بالصابون والماء عند الوصول إلى المنزل، وينصح الدكتور موريس عند تسلم طرد أن يُفتح خارج المنزل ومسح المحتويات بمطهر.

وكذلك لفت الخبراء إلى ضرورة التنبه عند ركوب المصاعد وتقليل عدد الأشخاص بها وارتداء كمامات في أثناء استخدامها حتى لو كنت تركب بمفردك.

وذكروا أنه يمكن الذهاب إلى الحدائق العامة ولكن يجب ارتداء كمامة والبقاء بعيداً عن الآخرين.