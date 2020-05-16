مسؤول أميركي: تصرفات روسيا في القطب الشمالي تهدد الناتو

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قال مايكل مورفي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية إن الوجود العسكري الروسي المتزايد في منطقة القطب الشمالي، يهدد خط دفاع الناتو المضاد للغواصات شمال الأطلسي.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي: "تسعى الصين وروسيا، بشكل متزايد وأكثر فعالية، لتحدي مصالح الولايات المتحدة والغرب والحلفاء. والقطب الشمالي ليس استثناء".

ووفقا لمورفي، قامت روسيا بإنشاء بنية تحتية واسعة ومتطورة في منطقة القطب الشمالي، وأعلنت عن إرسال منظومات دفاع صاروخي من طراز "إس-400" إلى شبه جزيرة كولسكي، وشكلت وحدات عسكرية جديدة في منطقة القطب الشمالي.

ويرى المسؤول الأمريكي، أن هذه الإجراءات والتدابير، تخرج عن إطار عمليات حماية الأراضي، وهي تعرض للخطر خط GIUK gap (خط دفاع الناتو المضاد للغواصات في شمال المحيط الأطلسي).