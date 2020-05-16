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الهند.. مقتل 23 عاملا بحادث تصادم شاحنتين

16
MAY
2020
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وقع حادث تصادم شمالي الهند، اليوم السبت، بين شاحنتين إحداهما مكتظة بعمال وافدين من ولايات هندية مختلفة كانوا يحاولون الوصول لبلداتهم وسط إجراءات عزل عام لاحتواء فيروس كورونا الجديد.
 
 
وأسفر حادث التصادم، الذي وقع في منطقة أوريا في ولاية أوتار براديش، عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا وإصابة 35 آخرين.
 
وقال رئيس الإدارة المحلية في منطقة أوريا، أبيشيك سينغ مينا، إن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح السبت عندما صدمت شاحنة العمال شاحنة أخرى كانت متوقفة أمام مكان لتقديم الطعام.
 
وأضاف "اكتملت عملية الإنقاذ تقريبا. ولقي 23 شخصا مصرعهم في الحادث"، وأوضح أن 20 من المصابين يعانون من جروح خطيرة في حين أن إصابات الباقين طفيفة، بحسب "رويترز".
 
 وكان معظم العمال في الشاحنة قادمين من ولايات بيهار وجاركاند والبنغال الغربية.
 
ومع توقف الكثير من الأعمال ووسائل المواصلات العامة في ظل إجراءات العزل العام، يضطر عدد كبير من العمال الوافدين من ولايات هندية مجاورة إلى المدن للسير أو الركوب مع غرباء على الطريق أو التكدس في شاحنات في محاولة للعودة إلى قراهم وبلداتهم.
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