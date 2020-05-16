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جديد "الآيس كريم".. نكهة الغاز المسيّل للدموع

16
MAY
2020
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يبحث عشاق المثلجات والجيلاتو والآيس كريم عن النكهات المميزة وخصوصا في فصل الصيف الحار، الأمر الذي يشجع العاملين في هذا القطاع على ابتكار منتجات غريبة.
 
ومن النكهات الغريبة التي ابتكرها محل لبيع الآيس كريم في هونغ كونغ، نكهة "الغاز المسيّل للدموع"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
 
ويقول صاحب محل الآيس كريم الذي لم يكشف عن اسمه، إنه قدم النكهة الغريبة لإظهار الدعم للحركة السياسية والاحتجاجات المؤيدة لمزيد من الحريات الديمقراطية في الجزيرة.
 
وتحدث صاحب المحل لوسائل الإعلام قائلا: "أردنا صنع نكهة تذكر الناس بأنه لا يزال عليهم الاستمرار في الحركة الاحتجاجية وعدم فقدان شغفهم".
 
ووفقا لوسائل إعلام محلية في هونغ كونغ، فإن المكوّن الرئيسي للآيس كريم "الغريب" هو حبوب "الفلفل الأسود" لتذكير مواطني الجزيرة بطلقات الفلفل التي أطلقتها الشرطة خلال المظاهرات العام الماضي.
 
وعلّقت الزبونة أنيتا وونج على نكهة المنتج قائلة "طعمها مثل الغاز المسيل للدموع. تشعر بصعوبة في التنفس، وهي حقا لاذعة ومزعجة. يجعلني تذوقها أرغب في شرب الكثير من الماء على الفور. أعتقد أن هذا يذكرني بمدى الألم عند التأثر بالغاز"، وفقا للأسوشيتد برس.
 
وجرّب صاحب محل الآيس كريم، البالغ من العمر 31 عاما، عددا من المكونات المختلفة مثل الوسابي أو الفجل الياباني والخردل قبل اتخاذ قراره بشأن النكهة النهائية.
 
وأوضح قائلا: "نقوم بشوي ثم طحن حبوب الفلفل الأسود بالكامل وتحويلها إلى جيلاتو على الطريقة الإيطالية.. إنه ساخن قليلا، وطعمه يمنح شعورا بالتهيج في الحلق. إنه يجعلك تشعر كما لو أنك تتنفس الغاز المسيل للدموع".
 
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد تم إطلاق أكثر من 16000 طلقة من الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات التي أثارتها التشريعات المقترحة التي من شأنها أن تسمح بتسليم المشتبهين الجنائيين إلى البر الصين لمواجهة التهم.
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