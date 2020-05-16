living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صالون تجميل نقل عدوى كورونا إلى 60 ألف شخص

16
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لها- كشف جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً أن أكثر من 60 ألف شخص التقطوا عدوى فيرويس كورونا المستجد بسبب ذهابهم إلى الصالون لترتيب الأظافر.
 
ولهذا أشار إلى أنه لن يتم فتح الصالونات قبل بلوغ المرحلة الثالثة من الخطة التي تم وضعها لإعادة فتح اقتصاد الولاية.
 
وذكر تقرير لمحطة CNBC أن العدوى بدأت تتفشى في أحد الصالونات حيث تتم العناية بأظافر النساء رغم أن مديري الصحة في الولاية حذروا من الذهاب إلى صالونات التجميل.
 
وكان العديد من الخبراء أشاروا إلى أن أنواعاً عدة من البكتيريا والفطريات تتراكم في المنطقة الواقعة بين الأظافر والجلد. ولهذا نبهت إحدى الممرضات إلى ضرورة قص الأظافر منعاً لالتقاط عدوى الفيروس العالمي.
 
وهذا ما أكدته للقناة اختصاصية التجميل البريطانية إليزابيث دانسي التي قالت إنه على الممرضات والأطباء والمعالجين والطهاة والأمهات ومقدمي الرعاية الصحية التخلي عن الأظافر الطويلة والطلاء والأظافر الاصطناعية من أجل الحفاظ على نظافة أياديهم.
 
وبررت ذلك بأنه يمكن الجراثيم والبكتيريا والفطريات والفيروسات أن تعيش تحت الأظافر وأن تنتقل منها بسهولة إلى كل ما يتم لمسه.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout