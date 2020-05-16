صالون تجميل نقل عدوى كورونا إلى 60 ألف شخص

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لها- كشف جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً أن أكثر من 60 ألف شخص التقطوا عدوى فيرويس كورونا المستجد بسبب ذهابهم إلى الصالون لترتيب الأظافر.

ولهذا أشار إلى أنه لن يتم فتح الصالونات قبل بلوغ المرحلة الثالثة من الخطة التي تم وضعها لإعادة فتح اقتصاد الولاية.

وذكر تقرير لمحطة CNBC أن العدوى بدأت تتفشى في أحد الصالونات حيث تتم العناية بأظافر النساء رغم أن مديري الصحة في الولاية حذروا من الذهاب إلى صالونات التجميل.

وكان العديد من الخبراء أشاروا إلى أن أنواعاً عدة من البكتيريا والفطريات تتراكم في المنطقة الواقعة بين الأظافر والجلد. ولهذا نبهت إحدى الممرضات إلى ضرورة قص الأظافر منعاً لالتقاط عدوى الفيروس العالمي.

وهذا ما أكدته للقناة اختصاصية التجميل البريطانية إليزابيث دانسي التي قالت إنه على الممرضات والأطباء والمعالجين والطهاة والأمهات ومقدمي الرعاية الصحية التخلي عن الأظافر الطويلة والطلاء والأظافر الاصطناعية من أجل الحفاظ على نظافة أياديهم.

وبررت ذلك بأنه يمكن الجراثيم والبكتيريا والفطريات والفيروسات أن تعيش تحت الأظافر وأن تنتقل منها بسهولة إلى كل ما يتم لمسه.