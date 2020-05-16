البرازيل: حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا والوفيات تتجاوز الـ 14 ألفا

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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيل 15305 إصابات جديدة بفيروس كورونا و824 وفاة، ليتجاوز إجمالي الوفيات الـ 14 ألف حالة.

وحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد ارتفع من 13993 إلى 14817 حالة خلال اليوم الأخير.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات من 202 ألف و918 حالة يوم الخميس إلى 218 ألفا و223 حالة الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، قدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، استقالته من منصبه وسط تدهور حاد للأوضاع الصحية في بلاده على خلفية انتشار متسارع لفيروس كورونا.

من جانب آخر، أعرب الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس لولا دا سيلفا، عن تخوفه من حدوث "إبادة" لشعب بلاده بسبب المعارضة الشديدة التي يبديها الرئيس الحالي جاير بولسونارو لاجراءات الحجر ضد الفيروس.

وتعتبر حصيلة اليوم للإصابات الجديدة، الأكبر منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد في 25 فبراير الماضي.

وتشهد البرازيل انتشارا متسارعا للفيروس، حيث أعلنت الخميس 14 مايو عن تجاوز عدد الإصابات عتبة الـ 200 ألف حالة مع مضاعفة عدد الحالات خلال 11 يوما فقط.

أما حصيلة الوفيات، فقد تخطت عتبة الـ 10 آلاف يوم 9 مايو مع تسجيل مضاعفة العدد في غضون أقل من أسبوعين أيضا.