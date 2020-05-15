مؤسسة الرؤية العالمية تحذر من تعرض 85 مليون طفل في العالم لخطر العنف الجسدي والجنسي والعاطفي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة جرّاء فيروس كورونا

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15 أيار 2020 –

يكشف تقرير "الصدمات الارتدادية - العاصفة المثالية"، الذي تم إصداره اليوم من قبل مؤسسة الرؤية العالمية أن ما يصل إلى 85 مليون طفل إضافي هم عرضة للعنف الجسدي والجنسي والعاطفي في الأشهر الثلاثة المقبلة لأن تدابير الحجر تجبرهم على البقاء في منازلهم. وتدعو وكالة الإغاثة قادة العالم إلى مراجعة السياسات الوطنية والتمويل بشكل عاجل لإعطاء الأولوية لإنهاء العنف ضد الأطفال وتجنب هذه الآثار المدمرة المحتملة. في حين يُقدر بنحو مليار طفل يواجهون العنف كل عام، إلا أن هذا الوباء العالمي يزيد من نقاط الضعف الحالية ومن خطر العنف غير المبلغ عنه.

مورلي

الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الرؤية العالمية أندرو مورلي شدد على أن "نعرف من تجربة مريرة أن الأزمات تُضاعف مخاطر العنف التي يواجهها الأطفال الأكثر حاجة. لقد رأينا ذلك مؤخرًا مع فيروس إيبولا، ويساورنا القلق من أن وباء كورونا يشكل تهديدًا عالميًا جديدًا وخطيرًا لسلامة الأطفال، حيث تؤدي إجراءات الحجر الصحي إلى عزل الأسر، بالإضافة الى تأثير الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية" مضيفًا أن "نعتقد أن ما قد يصل إلى 85 مليون طفل إضافي يمكن أن يعانوا من العنف، ونحث قادة العالم على إعطاء الأولوية لحماية الحقوق التي منحها الله للأطفال، بالإضافة الى الحد من انتشار فيروس الكورونا."

إن تقرير “الصدمات الارتدادية -العاصفة المثالية "يستعرض معلومات من برامج الرؤية العالمية، وتقارير الحماية من العنف المنزلي من بلدان حول العالم، والارتفاع في المكالمات إلى الخطوط الساخنة لمساعدة الأطفال، وكذلك من خبرتهم الواسعة في الأزمات السابقة. تقدر الدراسات الحديثة لبيانات المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) أن أقل من 0.6٪ من إجمالي الإنفاق العالمي مخصص لإنهاء العنف ضد الأطفال.

بيدرسكي

المدير الوطني لمؤسسة الرؤية العالمية في لبنان لفت الى أن في وقت سابق من هذا العام ، أجرت المؤسسة دراسة استقصائية للأسر المعيشية لتقييم الآثار المباشرة للأزمة المالية على اقتصادات الأسر المعيشية ورفاه الأطفال في لبنان وأظهرت الدراسة أن 26٪ من المجيبين يعرفون أهل يلجأون إلى العنف الجسدي واللفظي لتأديب أطفالهم وذلك قبل اكتشاف أول حالة لـ COVID-19 في لبنان وأضاف بيدرسكي أن في بلد لديه آليات ضعيفة للحماية الاجتماعية أتى وباء الكورونا في أسوأ الأوقات بالنسبة للأطفال في لبنان. ومع بقاء المدارس مغلقة، يتضاءل الدخل، يتعذر الوصول إلى الترفيه، وتشتد التوترات في المنزل ويواجه الأطفال خطر متزايد من الإساءة والإهمال والتخلي ".

وأشارت المسؤولة عن المناصرة في مؤسسة الرؤية العالمية دانا بوزدوسيا الى أن" المنزل ليس مكانًا آمنًا للجميع حيث تم عزل عدد لا يمكن تعقبه من أفراد الأسرة مع المسيئين لهم. لم تعد المدارس والمراكز الاجتماعية قادرة على حماية الأطفال الأكثر حاجة بالطريقة المعتادة. ونتيجة لذلك، يظهر تقريرنا أنه في العديد من البلدان، تم تبليغ الرؤية العالمية عن حالات إساءة معاملة الأطفال وارتفاع العنف منذ فرض إجراءات الإغلاق."

إضافة الى التهديد بإساءة معاملة الأطفال، تتوقع الرؤية العالمية أيضًا زيادة في زواج الأطفال وعمالة الأطفال في العالم حيث أن الصعوبات المالية تؤثر سلبًا على الأسر الأكثر حاجة.

إشارة الى أن الحملة العالمية للمؤسسة "شغلتي وعملتي حماية الطفل من العنف" تضع حماية الأطفال من العنف كأولوية رئيسية لها. وفي لبنان، تمكنت الرؤية العالمية من دعم حوالى 146,000 شخصًا بينهم 71,000 طفلًا بمبادرات مختلفة للاستجابة الى انتشار الوباء في لبنان.