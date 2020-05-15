living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا يظهر "كابوس" الطبقات الاجتماعية في الولايات المتحدة بسبب اللحوم

15
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت وكالة أمريكية في تقرير لها عن تأثير انتشار وباء فيروس كورونا على مسألة الأمن الغذائي لدى المواطنين الأمريكيين، مشيرة إلى تغييرات جذرية حصلت في المجتمع الأمريكي من خلال مستوى استهلاك المواد الغذائية المختلفة.
 
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية في تقريرها أن مشتقات اللحم في الولايات المتحدة باتت فقط في متناول الطبقات الميسورة وذات الدخل المرتفع.
 
وبحسب التقرير، فإن المراكز الاستهلاكية والتجارية ذات الأسعار المنخفضة والمخصصة ببيع المواد الغذائية باتت تشكو من فقدان اللحوم ومشتقاتها، عكس المحلات التجارية الفاخرة حيث يتم شراء المنتجات واللحوم فيها بشكل رئيسي من قبل ذوي الدخل المرتفع والأغنياء.
 
وأشارت الوكالة إلى أن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة الجديدة هو أزمة وباء فيروس كورونا والذي نتج عنها معدلات بطالة مرتفعة، ما زاد بدوره أعداد فاقدي الدخل، ما يجعلهم غير قادرين على شراء اللحوم، التي ارتفعت أسعارها منذ بداية نيسان/أبريل الماضي بعد تأثير كورونا على إنتاج اللحوم.
 
وأوضحت الوكالة أن فيروس كورونا كشف عن عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في الولايات المتحدة، ما تعكسه القدرة الشرائية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout