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دولة عظمى ومواطنون خائفون...أمريكا في ظل وباء فيروس كورونا

15
MAY
2020
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كشفت طبيبة أمريكية أن المواطنين الأمريكيين يخافون من طلب المساعدة الطبية أو الاتصال بالإسعاف والطوارئ، وذلك بسبب غياب أو نقص التأمين الصحي لديهم.
 
وجاءت تصريحات الطبيبة الأمريكية، مارغريت فلاورز، خلال مقابلة حصرية مع قناة روسية، وقالت خلالها: "الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين أو لديهم تأمين، ولكن دون الموارد المالية لتسديد دفعة مقدمة مقابل الخدمات الطبية، وهو أمر مطلوب في حالة التأمين الطبي، ببساطة لم يطلبوا المساعدة الطبية، ولذا بقوا في المنزل، على الرغم من التشخيص الإيجابي ويصيبون الآخرين. وبعضهم يموتون".
 
وأضافت فلاورز، قائلة: "الناس يخشون الذهاب إلى المستشفى في الولايات المتحدة لأنهم يعرفون أن العلاج يمكن أن يكلف عشرات الآلاف من الدولارات، وهو ما ليس لديهم ببساطة، خاصة الآن، عندما نواجه معدلات بطالة قياسية".
 
ووفقاً لفلاورز، كشف الوضع مع فيروس كورونا عن عدد من أوجه القصور الكبيرة في نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ومنها: "أولاً، في الولايات المتحدة الأمريكية ليس لدينا نظام رعاية صحية شامل - عشرات الملايين من المواطنين ببساطة ليس لديهم تأمين".
 
وتابعت، قائلة: "اتضح أيضا أنه ليس لدينا نظام رعاية صحية مركزي. نظامنا فيه الكثير من البيروقراطية والفوضى وثالثًا لدينا نظام يقوم في الواقع على تحقيق الربح، وليس على صحة الناس".
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