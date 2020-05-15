تايلاند.. لا وفيات بفيروس كورونا خلال أسبوع للمرة الأولى منذ شهرين

A + A -

سجلت تايلاند 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وجميعها لقادمين من الخارج، ولم تشهد أي حالات وفاة خلال أسبوع وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.

وذكر تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، أن كل الحالات الجديدة كانت بين أشخاص قدموا من باكستان الأسبوع الماضي وخاضعين حاليا للحجر الصحي التابع للدولة.

وأكدت تايلاند إصابة 3025 شخصا بفيروس كورونا إجمالا منذ بدء تفشيه بها في يناير، وبلغ إجمالي الوفيات 56 شخصا، وأعلنت هذا الأسبوع توقف حدوث الوفيات نتيجة المرض، وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.