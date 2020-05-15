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بلجيكا.. إحباط عملية تهريب مخدرات بطائرة مسيرة لسجين

15
MAY
2020
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أحبطت السلطات الأمنية في بلجيكا، الخميس، عملية تسليم مخدرات بواسطة طائرة مسيرة إلى سجن في العاصمة بروكسل، بعدما أجبر تفشي فيروس كورونا الجديد إدارة السجن على تعليق الزيارات.
 
 وأكدت إدارة السجون البلجيكية، لوكالة فرانس برس، الخميس أنها أحبطت تسليم المخدرات بواسطة الطائرة المسيرة "درون" إلى سجين في أحد سجون العاصمة بروكسل.
 
وقالت الناطقة باسم إدارة السجون فاليري كالبو "نؤكد أن موظفينا اعترضوا طائرة بدون طيار فوق فناء" سجن فوريست، مضيفة إنها لا تتذكر حصول حادثة مماثلة من قبل.
 
وكانت صحيفة "لا ديرنيير أور" اليومية ذكرت في نبأ لها أن تداول المخدرات في السجون البلجيكية ليس أمرا غير مألوف، فيما حذرت العديد من المؤسسات من خطر الاستخدام المتكرر لطائرات الدرون.
 
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن "الطائرة بدون طيار كانت محملة فوق طاقتها ما ساهم في تسريع سقوطها" وفقا لفرانس برس.
 
وبحسب صحيفة "لا ديرنيير أور"، فقد كشف السجين الذي أرسلت إليه المخدرات عن نفسه عندما عبّر لموظفي السجن عن قلقه من عدم تلقي رزمة القنب التي كان من المقرر أن تصل إليه.
 
وعمدت إدارة السجون إلى نقل السجين إلى سجن آخر في بروكسل وتم فتح تحقيق في الحادثة.
 
يشار إلى أن بلجيكا علقت الزيارات الخارجية للسجون في منتصف مارس الماضي إثر تفشي وباء كوفيد-19، وفي المقابل، سمحت للسجناء برصيد من الاتصالات الهاتفية للتحدث إلى أقاربهم.
 
كذلك سمحت السلطات للسجناء، اعتبارا من مطلع مايو الجاري، بإجراء اتصالات بالفيديو على كمبيوتر محمول توفره لهم إدارة السجون.
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