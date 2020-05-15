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إيطاليا تعود لـ"طريق الخطر".. بصدمة جديدة

15
MAY
2020
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ذكرت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن حالات الوفاة الناجمة عن مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا قفزت 262 حالة، الخميس، مقابل 195، الأربعاء، في حين ارتفعت الإصابات الجديدة إلى 992 من 888.

وأوضحت أن إجمالي الوفيات منذ ظهور تفشي الفيروس في إيطاليا يوم 21 فبراير ارتفع إلى 31368، في ثالث أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، في حين يعد هذا أكبر عدد وفيات في يوم واحد منذ السابع من مايو.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 223096، ليكون بذلك خامس أعلى معدل بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وتراجع عدد الأشخاص المسجلين كحاملي المرض إلى 76440 من 78457 في اليوم السابق.

ويرقد اليوم 855 شخصا في وحدات الرعاية المركزة انخفاضا من 893 أمس، في استمرار لتراجع هذه الحالات منذ فترة طويلة، فيما أعلنت السلطات تعافي 115228 مصابا مقابل 112541 أمس.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى إخضاع 1.820 مليون شخص لاختبارات الفيروس حتى، الخميس، مقابل 1.779 أمس، من بين 60 مليون نسمة، هم عدد سكان البلاد.

 

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