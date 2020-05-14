تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب كورونا في اليونان وعدد الاصابات الجديدة وصل الى 10

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الخميس ، عن تسجيل حالة وفاة واحدة 1 في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، مما ادى الى رفع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 156 شخصا ، وهم 41 سيدة و115 رجلا ويعاني 90.4% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 75 عاما.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2770 مصابا ، ومنهم 610 شخصا اصيبوا بها في الخارج و1409 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 24 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 11 سيدة ، ومعدل العمر 68 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 90 شخصا من غرف العناية المشددة، واجري حتى تاريخه اكثر من 116233 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.