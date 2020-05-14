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اليونان تعيد فتح 515 شاطئاً استعداداً لموجة حارة

14
MAY
2020
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من المقرر أن تسمح السلطات اليونانية المعنية بإعادة فتح بعض الشواطئ يوم السبت، حيث من المتوقع أن تضرب البلاد موجة حارة.
وقالت هيئة الحماية المدنية إن الإجراء سوف يشمل 515 شاطئاً في اليونان، حيث يجب زرع مظلات الحماية من الشمس على بعد 4 أمتار على الأقل من بعضها البعض، وسيسمح بحد أقصى 40 شخصاً لكل ألف متر مربع من الشاطئ.
ويعد هذا الإجراء جزءاً من التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق في البلاد.

المشروع اليوناني لانقاذ الموسم السياحي الصيفي الجاري .

أكدت المفوضية الأوروبية أن الموسم السياحي للعام 2020 سيكون مختلفاً عن غيره ولن يكون سهلاً، خاصة وأن دول الاتحاد لم تتخلص بعد من أزمة فيروس كورونا.


وفي محاولة منها لمساعدة الدول الأعضاء على انقاذ الموسم السياحي لهذا العام، أصدرت المفوضية اليوم لتوجيهات تتضمن خطوطاً عريضة لطرق إعادة فتح الحدود الداخلية بين الدول الأعضاء ورفع القيود المفروضة على حركة الأفراد ووسائل النقل.
وتأمل المفوضية أن تعمد الدول الأعضاء إلى العمل بشكل منسق وتدريحي لإعادة فتح الحدود فيما بينها وربط إعادة حركة وسائط النقل بالترتيبات المتخذة من قبل الشركات للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين.


ويتعين على السلطات الصحية في الدول الأعضاء، بحسب المفوضية، وضع بروتوكولات صحية واضحة لاستعادة الأنشطة السياحية بشكل آمن.
ويجب على الدول، حسب بيان المفوضية، أن تتأكد من جهوزية أنظمتها الصحية ومؤسساتها السياحية قبل السماح بتدفق القادمين من دول أخرى.
وتحذر المفوضية من مخاطر تعرض المواطنين الأوروبيين للتمييز في المعاملة عندما يريدون التنقل بين دولة وأخرى.


وشددت المفوضية على ضرورة احترام حقوق المستهلكين بالحصول على تعويضات نقدية في حال تم الغاء رحلاتهم السياحية، ” يتعين على شركات السياحة أيضاً أن تجعل من ايصالات السفر بديلاً مرغوباً من قبل المستهلكين في حال تعذر التعويض النقدي”، وفق بيانها.


ومن جهة اخرى صرح الناطق الرسمي اليوناني ستاليوس باتساس لهئية الاذاعة والتلفزيون الرسمية Ert ان المشروع اليوناني الخاص بدعم القطاع السياحي من المتوقع اعلانه في مطلع الاسبوع القادم وسوف يكون شاملا .


وحسب المعلومات الصحافية يرتكز المشروع على اربعة نقاط الا وهي : اعادة عمل الخطوط الجوية ودعم العمالة في القطاع الصحي والدعم المالي والبروتوكولات الصحية .

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