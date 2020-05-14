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طائرة تصطدم بخطوط الكهرباء.. وتهوي فوق "تقاطع مروري"

14
MAY
2020
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قتل متدرب يدرس الطيران، وأصيب اثنان آخران، في حادث تحطم طائرة صغيرة، وقع عند تقاطع طريق بمدينة ميرامار، في ولاية فلوريدا الأميركية.
 
وكشفت السلطات أن الحادثة وقعت صباح الثلاثاء، بعدما اصطدمت الطائرة وهي من طراز بايبر PA-34 بـخطوط الكهرباء.
 
وقال شاهد عيان يدعى آلان بيرماهر لشبكة "سي إن إن"، "فجأة.. لفت شيء ما انتباهي. نظرت إلى أعلى ولمحت الطائرة تطير على علو منخفض للغاية".
 
وقالت المتحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية، كاثلين بيرجن، إن "الطيار قال لمراقبي الحركة الجوية إنه كان يحاول العودة إلى المطار عندما سقطت الطائرة".
 
وكانت الطائرة الصغيرة تحمل راكبان، هما متدرب على الطيران ومدرب، وذلك وفقا لمدرسة "وايمان للطيران"، التي تم تسجيل الطائرة بها.
 
وقالت المتحدثة باسم شرطة ميرامار، تانيا رويس، إن الشرطة حددت هوية المتدرب، ويدعى مارك دانييل سكوت، 25 عاما، وقد أعلن عن وفاته في مكان الحادث.
 
بينما نقل المدرب، الذي لم تعلن هويته، إلى مستشفى "ميموريال" بعدما تعرض لإصابات خطيرة.
 
كما "أصيب شخص ثالث كان على الارض من جراء سقوط الطائرة، وقد عولج في مكان الحادث وعاد إلى منزله"، وفق ما نقلت "سي إن إن" عن رويس.
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