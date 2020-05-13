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منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا "قد لا ينتهي أبدًا"

13
MAY
2020
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قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، "قد لا ينتهي أبداً"، و"قد ينضم إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام"، بحسب وصفه.

وأضاف ريان، "قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا. فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV (المسبب لمرض الإيدز) لم يختف"، "أنا لا أقارن بين المرضين، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بموعد انتهاء أو اختفاء هذا المرض".وأوضح المسؤول الرفيع بمنظمة الصحة العالمية، أنه مع اللقاح "قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس، ولكن يجب أن يكون اللقاح متاحًا، ويجب أن يكون فعالًا للغاية، ويجب أن يكون متاحًا للجميع"، حسبما قال ريان.

"ومع ذلك، فإن مستقبل فيروس كورونا لا يجب أن يكون هلاكًا وكآبة كالملة"، بحسب تعبير عالمة الأمراض المعدية والأوبئة في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا فان كيرخوف، التي أكدت في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، "مسار هذا التفشي في أيدينا".

وتابعت فان كيرخوف، للحث على ضرورة اتخاذ التدابير الملائمة للحد من انتشار فيروس كورونا "لقد تضافر المجتمع الدولي للعمل في تضامن"، "لقد رأينا البلدان التي تسيطر على هذا الفيروس. لقد رأينا البلدان تستخدم تدابير الصحة العامة".

من جانبه أضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، عطفًا على تصريحات فان كيرخوف، أنه "يجب أن نساهم جميعًا في وقف هذا الوباء".تصريحات مسؤولي منظمة الصحة العالمية، تأتي في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، الأربعاء، إلى أكثر من 294 ألف حالة وفاة، فيما بلغت أعداد المصابين بالمرض نحو 4 ملايين و313 ألف شخص، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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