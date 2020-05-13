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بريطانيا.. تحذير من كارثة قد تحل في البلاد هي الأكبر منذ 300 عام!

13
MAY
2020
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أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية قدرها 5.8% في مارس الماضي مقارنة مع فبراير بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
 
وقال مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 2% مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019.
 
وهذا أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008، وكان المحللون توقعوا انخفاضا بنسبة 2.5%.
 
ومن المرجح أن تظهر بيانات أبريل الماضي تراجعا أكبر بسبب خضوع الشركات والمستهلكين البريطانيين لإجراءات عزل عام طوال الشهر.
 
وفي الأسبوع الماضي، قال بنك إنجلترا المركزي، إن اقتصاد البلاد ربما يتجه صوب أشد انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 300 عام، قائلا إن تراجعا بنسبة 14% محتمل، يليه على الأرجح ارتفاع بنسبة 15% في 2021.
Reuters
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