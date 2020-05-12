حريق يقتل 5 مرضى بكورونا كانوا على أجهزة التنفس الاصطناعي

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في حادث مأساوي استدعى تحقيقا من جانب الشرطة، توفي 5 مصابين بفيروس كورونا المستجد كانوا على أجهزة التنفس الاصطناعي، بعدما اندلع حريق في مستشفى سان جورج بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، صباح الثلاثاء.



وقال مسؤولو الطوارئ، الذين اشترطوا عدم ذكر أسمائهم لوكالة "تاس" الروسية، إن الحريق اندلع في وحدة العناية المركزة، وتم إخماده خلال نصف ساعة.



وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" المحلية، نقلا عن مصادر لم تسمها أيضا، أن الحريق ربما كان سببه خلل في جهاز للتنفس الاصطناعي، فيما بدأت شرطة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا، تحقيقا جنائيا في الحريق.



ولم يكن هذا هو الحريق الأول في مستشفى مخصص لعلاج فيروس كورونا في روسيا، فقد أدى حريق سابق في مستشفى سباسوكوكوتسكي في موسكو، يوم السبت إلى مقتل مريض.