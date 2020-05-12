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الصين تعلن "الرقم الحلم" بشأن كورونا

12
MAY
2020
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بعد يومين متتاليين من تزايد الإصابات التي غذّت المخاوف من موجة تفش ثانية، أعلنت الصين عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء.

ورغم أن الصين تمكنت من السيطرة على الفيروس إلى حد كبير، إلا أنها لا تزال على المحك، خشية أن تقوض موجة ثانية جهود إعادة الاقتصاد إلى الحياة.

وعادت الإصابات الى الظهور خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا المستجد، في حين فرضت السلطات إجراءات الإغلاق في مدينة شولان، شمال شرقي البلاد، الأحد، بعد رصد بؤرة انتشار للفيروس هناك.

والاثنين، أبلغت اللجنة الوطنية للصحة الصينية عن 17 إصابة جديدة، 5 منها في مدينة ووهان، و7 وافدة من الخارج.

وقبل يوم أعلنت الصين عن أول زيادة برقم مزدوج في الإصابات على الصعيد الوطني منذ نحو 10 أيام، حيث تم تأكيد 14 إصابة جديدة، فيما شهدت ووهان أيضا أول إصابة جديدة لها منذ نحو شهر.

ولليوم الـ27 تواليا، لم تسجل أي وفيات على المستوى الوطني، بينما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.

وعاد معظم الطلاب إلى المدارس في بكين، الاثنين، بعد أسابيع من السماح بعودة طلاب المراحل الثانوية الأخيرة فقط في العاصمة.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي في الصين حوالى 83 ألفا، مع أكثر من 4600 وفاة بحسب الحصيلة الرسمية.

 

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