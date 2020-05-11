بسبب "الكمامة".. دولة تفرض "عقوبة رادعة"

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يواجه التشاديون الذين لا يلتزمون وضع كمامة في الأماكن العامة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوما، وذلك بموجب قرار حكومي تم توقيعه الأحد.

وجاء في القرار الصادر عن وزير الدفاع والأمن محمد صلاح وأصبح ساري المفعول بدءا من الأحد أن "أي شخص لا يحترم وضع كمامة سيُعاقب بغرامة قدرها 2000 فرنك وقد يسجن أيضا لمدة تصل إلى خمسة عشر يوما على الأكثر".

وأصبح وضع كمامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلزاميا في تشاد منذ الخميس.

وحتى الأحد، أحصت تشاد الدولة الساحلية الفقيرة، رسميا 322 إصابة بالفيروس بينها 31 وفاة.