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إيران تعلن حصيلة قتلى حادث "قصف السفينة الحربية"

11
MAY
2020
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قال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الاثنين إن 19 من أفراد القوات البحرية الإيرانية لقوا حتفهم كما أصيب 15 أفراد آخرين بجروح في حادث وقع على ظهر سفينة حربية أثناء تدريب للقوات البحرية في مياه بحر عمان.
 
ونقل التلفزيون عن البحرية الإيرانية قولها إن " الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على بحر عمان أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية يوم الأحد".
 
وبحسب ما نقلت "فرانس برس" عن التلفزيون الإيراني، فإن السفينة الحربية "ضربت بصاروخ" عن طريق الخطأ خلال مناورة في مياه بحر عمان.
 
وأضاف التلفزيون الإيراني أن السفينة قصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".
 
وكانت وكالة فارس للأنباء قد قالت إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك وهي سفينة حربية مصنعة محليا وانضمت لأسطول البحرية في 2018.
 
من جانبها قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن " ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حاليا".
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