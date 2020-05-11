living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اكتشاف مقبرة سرية بها 25 جثة.. وغموض بشأن بقايا بشرية

11
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن مكتب المدعي في ولاية خاليسكو المكسيكية، الأحد، أنه تم اكتشاف رفات 25 شخصًا على الأقلّ في مقبرة سرية قرب غوادالاخارا غربي المكسيك.
وذكر في بيان أن عمليات تفتيش أُجريت في المقبرة أتاحت "استخراج رفات 25 شخصًا مجهولي الهوّية، إضافة إلى 5 حقائب نفترض أن فيها على الأرجح بقايا بشرية أخرى".
 
وروى سكان أن كلبًا عثر على عظام داخل مزرعة مهجورة في حيّ فقير بمنطقة إل سالتو بجنوب غوادالاخارا ثاني أكبر مدن المكسيك.
 
وبمساعدة رجال إطفاء وفريق كلاب مدرّبة، بدأت أعمال الاستكشاف، الخميس، و"ستتواصل في قابل الأيام"، وذلك حتى يتأكد المحققون من عدم وجود أدلة جديدة في المزرعة، على ما أوضح مكتب المدّعي.
 
وعثر على نحو 115 جثة داخل حوالى 10 مقابر سرّية منذ بداية العام في ولاية خاليسكو، تمّ اكتشاف معظمها في ضواحي غوادالاخارا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout