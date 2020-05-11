إحباط عملية تهريب نحو 300 ألف حبة كبتاغون إلى إحدى دول الخليج

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

في إطار المتابعة المستمرة لملاحقة وتوقيف تجّار ومروّجي المخدّرات على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن عملية -يتم التحضير لها- لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدّرة الى إحدى دول الخليج، باشرت هذه الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت من تحديد هويّات جميع أفراد الشبكة، من بينهم:

م. أ. (مواليد ۱۹۷۸، لبناني)

ح. أ. (مواليد 1966، لبناني)

ع. أ. (مواليد ۱۹۸۰، مكتوم القيد)

بتاريخ 8/5/2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من توقيفهم في محلة ساحة البداوي - طرابلس على متن سيّارة "بيك أب" لون كحلي. بتفتيشهم والسيّارة، عُثر على كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون موضّبة ضمن ثلاثة أكياس زِنتها الإجمالية /52/ كلغ تقريبا، عبارة عن حوالى /300/ ألف حبة، ومخبّأة في أرضية صندوق الـ "بيك أب"، بطريقة احترافية ولا تُثير الشبهات.

بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بأن كميّة المخدرات -المضبوطة بحوزتهم- معدّة للتهريب الى إحدى دول الخليج، وأنهم قاموا بنقلها من منطقة القصر- الهرمل.

كما اعترف الموقوف الأول بأنه سبق ونقل كمية مماثلة إلى محلة وادي خالد-عكار.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

العمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.