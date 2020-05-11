عامل ينقل عدوى كورونا إلى 533 من زملائه!

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قال نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، إن أحد عمال مصنع تعليب الأسماك في مدينة تيما الساحلية، نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، إلى 533 عاملا من زملائه.

وأضاف في خطاب للأمة: "من المهم التأكيد على أن 533 حالة من بين 921 حالة جديدة تم تسجيلها بين الأربعاء والخميس، هي لعمال مصنع تعليب الأسماك في تيم. والعدوى انتقلت إليهم جميعا من شخص واحد".

وأوعز زعيم غانا، بتمديد الحظر المفروض على التجمعات والفعاليات الجماهيرية حتى نهاية أيار، كما سيتم إغلاق المؤسسات التعليمية. وحضّ رئيس الدولة على الاستمرار في مراعاة قواعد النظافة الشخصية، والمسافة الاجتماعية.

ووفقا لأحدث البيانات التي استشهد بها الرئيس الغاني، تم اكتشاف ما مجموعه 4700 إصابة بالفيروس في البلاد، وتعافى 494 شخصا وتوفي 22.