طبيبة شهيرة تكشف سر المناعة ضد كورونا

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عددت الطبيبة ومقدمة البرامج الروسية الشهيرة، إيلينا ماليشيفا، بعض المواد الغذائية القادرة على تعزيز مناعة الجسم لمحاربة عدوى فيروس كورونا.

وخلال أحد برامجها الطبية المتلفزة قالت ماليشيفا: "المنتجات الغذائية التي تحوي كميات كبيرة من عنصر الزنك ضرورية لتفعيل ما يسمى بالخلايا القاتلة في الجسم، هذه الخلايا وفقا للطبيب أندريه بروديوس مهمتها قتل الخلايا الأخرى المصابة بالفيروس".

وأشارت الطبيبة إلى أن الإنسان يمكن أن يحصل على هذا العنصر المهم من أطعمة مختلفة مثل المحار والشوفان ورقائق الذرة.

وتبعا لماليشيفا فإن كبار السن المصابين بداء السكري هم من بين الأكثر عرضة لخطر كورونا، بسبب الأعراض التي قد تتسبب بنقص الزنك في أجسامهم ما قد يؤثر على عمل الجهاز المناعي لديهم.

ونصحت الطبيبة من يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرضى السرطانات بإضافة الجوز البرازيلي إلى نظامهم الغذائي كونه يحوي عنصر السيلينيوم الذي يعتبر مضادا للأكسدة وعنصرا مهما لتقوية الجهاز المناعي.

وشددت أيضا على ضرورة الإكثار من شرب المياه وخصوصا لكبار السن، وأوضحت أن التجفاف ونقص السوائل يساعد على زيادة تركيز الفيروسات والجراثيم في الجسم.