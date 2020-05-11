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تعرض فرقاطة ايرانية الى نيران صديقة في بحر عمان

11
MAY
2020
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افادت مصادر خبرية عن تعرض فرقاطة حربية ايرانية الى نيران صديقة في بحر عمان.

وقالت المصادر أن فرقاطة "كنارك" التي تصنف ضمن السفن الحربية الخفيفة ، تعرضت الى استهداف ناري عن طريق الخطا من قبل الفرقاطة الحربية "جماران" قرب ميناء جاسك .

 

ولم تؤكد المصادر الرسمية الايرانية هذا النبأ حتى اللحظة، فيما لم تفصح الانباء عن حجم الاضرار التي تعرضت لها الفرقاطة "كنارك" .

 

وكانت الفرقاطة قد اُصيبت بصاروخ ظهر أمس أثناء تدريب عسكري بعد أن قامت بنقل هدف للتدريب إلى مكانه المحدد دون أنْ تتخذ مسافةَ الأمان، ويجري التحقيق في مقدار الأضرار التي لحقت بها.

 

تعتبر "كنارك " واحدة من سفن الدعم من الطبقة الهندية تم شراؤها قبل الثورة الاسلامية من هولندا.

 

ويبلغ طول هذه الفرقاطة 37 مترا وعرضها 8.5 متر وتزن 337 طنا وبامكانها نقل القوات والحمولة . وفضلا عن ذلك وعلى صعيد المعدات القتالية فان هعذه الفرقاطة مجهزة بمدفع 20 مليمترا وكذلك 4 منصات لاطلاق صواريخ كروز المضادة للسفن من طراز نور . كما ان بامكان هذه الفرقاطة تلغيم المياه وحمل منصات لاطلاق الطائرات المسيرة

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