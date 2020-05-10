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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، للسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات. والاعتداء على أية دولة.



وذكر بيان لمكتب الكاظمي ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل، امس، بمكتبه في القصر الحكومي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر".

وشدد الكاظمي بحسب البيان، على "ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الارهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر"، مؤكداً أن "العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة او صديقة".

من جهته، هنأ تولر الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، مؤكدا استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة، خصوصا الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.