هيئة كولكو-وندسور في التيار الوطني الحر كندا تكرم الأم في عيدها

في لفتة عفوية ملؤها الحب والتقدير لعطاءاتها ورغم ظروف الكورونا الصعبة التي نمر بها ، قامت هيئة كولكو وندسور في التيار الوطني الحر بشخص منسقة الهيئة دومينيك الدويهي ومسؤولة لجنة المرأة سيدة سركيس وأعضاء الهيئة بمعايدة ثمانون ٨٠ من أمهات التيار في مدينة وندسور وبعض القرى المجاورة وقدمت لهن هدية رمزية بمناسبة عيد الأم ،عبارة عن بطاقة معايدة مع باقة زهور عربون حب وتكريم لهن.وقد تركت هذه المعايدة بسمة على وجوه الأمهات وأدخلت بعض الفرح إلى قلوبهن على أمل أن يبزغ فجر جديد وتعود الحياة : جنة تحت أقدام الأمهات كل عيد وأنت بخير ..أمي