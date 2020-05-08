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تيار اوروبا - قطاع الانتشار ينظم لقاء عن استراتيجية السدود مع الدكتور خالد نخلة

8
MAY
2020
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نظم التيار الوطني الحر قطاع الانتشار في اوروبا لقاء مع مستشار وزارة الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة تخلله بحث وجولة نقاش عن استراتيجية المياه في لبنان.

 
ونقلت الحلقة مباشرة على صفحات تيار اوروبا. لمشاهدة الحلقة :  
 
ويأتي هذا اللقاء ضمن اجتماعات دورية يقوم بها تيار أوروبا مع النواب والوزراء والصحافيين وأصحاب الاختصاص. ويكمل التيار هذه النشاطات التي تعالج المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنقل تطلعات اللبنانيين في الخارج وتنقل صورة تفصيلية عن الوضع داخل لبنان.
 
واعتبر الدكتور نخلة ان المياه سنة الحياة.وتاريخيا كان هناك خطط مشتتة عن سدود وخطة عشرية تعود لايام إبراهيم عبد العال. لم تكن تستغل مياه لبنان كما يجب. فقرر الوزير السابق جبران باسيل وضع استراتيجية لكي تتبناها الدولة في توفير المياه على جميع الأراضي اللبنانية 
 
وذكر الدكتور نخلة ان لبنان من اقل البلدان التي تستغل المياه السطحية. فهو يستغل فقط ٦٪؜ منها. من هنا تم اتخاذ القرار بتخزين المياه السطحية عبر إنشاء السدود.
 
واكد ان طبيعة لبنان الجغرافية متعرجة تتألف من جبال، منحدرات قوية ووديان فهي لا تسمح بتجمع المياه. ويعزز ذلك تساقط الأمطار بكميات كبيرة في فترة قصيرة.
 
وردا على سؤال لفت ان سد بسري هو ثاني اكبر سد في لبنان ويروي مناطق جزين، الشوف، عاليه، بعبدا، شرقي صيدا، بيروت. وهو المرحلة الثانية من زيادة تغذية بيروت الكبرى. ولفت الى انه للمرة الاولى في تاريخ لبنان يوافق البنك الدولي على تمويل واستملاك المشروع. وشدد ان دراسات كثيرة اجريت من بينها الأثر البيئي والايكولوجي، البعد الاجتماعي، الآثار، نقل كنيستي مار موسى والقديسة صوفيا. 
 
للمعلومات عن كيفية المشاركة بهذه الحلقات يرجى  
متابعة صفحات الانتشار وتيار اوروبا FPM EUROPE عبر Twitter Facebook Instagram او الاتصال بمنسق التيار في أوروبا الدكتور سيلا فلفلي عبر Whatsapp   +33615462707
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